«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية في مهارات المونتاج المتكاملة

أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة، تنظيم دورة تدريبية في مهارات المونتاج المتكاملة في الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد، وحددت النقابة شروط الدورة وعدد ساعات التدريب والجلسات الخاصة بالدورة.

شروط الدورة التدريبية

وأوضحت النقابة في بيان لها أنّ الدورة ستكون حول مهارات المونتاج المتكاملة في الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة بواقع 3 جلسات في اليوم لـ6 أيام تدريبية، ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/qymLkESNzKdCeiVC6.

وأضافت النقابة أنّ التدريب الكاتب الصحفي لؤي المصري خبير الصحافة المرئية، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.