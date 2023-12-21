رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية في مهارات المونتاج المتكاملة

كتب:

سهيلة هاني
11:50 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة، تنظيم دورة تدريبية في مهارات المونتاج المتكاملة في الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد، وحددت النقابة شروط الدورة وعدد ساعات التدريب والجلسات الخاصة بالدورة.

شروط الدورة التدريبية 

وأوضحت النقابة في بيان لها أنّ الدورة ستكون حول مهارات المونتاج المتكاملة في الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة بواقع 3 جلسات في اليوم لـ6 أيام تدريبية، ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/qymLkESNzKdCeiVC6.

وأضافت النقابة أنّ التدريب الكاتب الصحفي لؤي المصري خبير الصحافة المرئية، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.

اقرأ المزيد:

عضو مجلس نقابة الصحفيين: الرئيس السيسي نجح في بناء جدار من الثقة مع المواطنيين

نقابة الصحفيين تعلن مواعيد انعقاد لجنة القيد للمؤجلين والنقل لجدول المشتغلين

نقابة الصحفيين تعلن أسعار اشتراك مشروع العلاج 2024 وإعفاء ذوي الهمم

كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم في مشروع علاج نقابة الصحفيين 2024

نقابة الصحفيين تحدد آخر موعد لسداد أرض مقابر 6 أكتوبر الجديدة
بقلم سهيلة هاني