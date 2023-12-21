الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد الأحد المقبل

يترأس المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد الميلاد مساء يوم الأحد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إذ تحتفل الكنيسة الأسقفية بمصر يوم الاثنين المقبل عيد الميلاد المجيد.

احتفال الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد

كما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد ليلة الأحد 24 ديسمبر بكنيسة السيدة العذراء في كبري القبة ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الكنائس المصرية والمسؤولين.

وكانت قد أعلنت عدد من الكنائس في القدس وبيت لحم أن تقتصر احتفالات عيد الميلاد على الاحتفالات الدينية وعدم وجود مسيرات في الشوارع والساحات حتى أن كنيسة المهد لم تضع شجرة الميلاد مثل كل عام.