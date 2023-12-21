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فصائل فلسطينية تقصف موقع ناحل عوز الإسرائيلي برشقات صاروخية

كتب:

هانى حسن
11:57 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف موقع ناحل عوز الإسرائيلي برشقات صاروخية.

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بقلم هانى حسن