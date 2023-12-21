فصائل فلسطينية تقصف موقع ناحل عوز الإسرائيلي برشقات صاروخية كتب: هانى حسن 11:57 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف موقع ناحل عوز الإسرائيلي برشقات صاروخية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الفصائل الفلسطينية: استهدفنا 12 جنديا إسرائيليا في غزة الفصائل الفلسطينية تقتل 16 رقيبا وضابطا من الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الفصائل الفلسطينية ترد على تقارير أفادت باستعداد إسرائيل لتقديم تنازلات لتبادل الأسرى الفصائل الفلسطينية تفرق المجلس الحربي الإسرائيلي.. واعتصام أهالي المحتجزين الفصائل الفلسطينية القاهرة الإخبارية الاحتلال الهدنة بقلم هانى حسن