«صحة الدقهلية»: دعم مستشفى دكرنس العام بماكينتين للغسيل الكلوي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن تقديم الدعم لوحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام، من خلال تقديم عدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه .

تقديم دعم لمستشفي دكرنس بقيمة مليون جنيه بالدقهلية

وأكد الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بالدقهلية أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة.

التخلص من قوائم الانتظار بمستشفي دكرنس العام

وأشار إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار في مستشفي دكرنس العام.

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية وحدة الكلي بمستشفي دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175مريض غسيل كلوي، ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي وتعد من وحدات الكلي المتميزة والتي تم تطويرها موخرًا على أحدث معايير الجودة والاعتماد الجديد.