س وج.. كل ما تود معرفته عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير

من وقت لآخر يتساءل ملايين المواطنين المستحقين للمعاشات عن زيادة المعاشات وميعاد وتطبيق الحد الأدنى لها، وذلك لعام 2024، وفقا للقانون واللوائح المنظمة له، وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» عن الأسئلة التي تدور في بال منتظري المعاش في شهر يناير المقبل، كما أعلن عنها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير

س/ كم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني؟

تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

س/ كم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني؟

تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.

الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته في هذا الوقت

س/ ماهو الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024؟

الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.

س/ ماهو الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024؟

سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

س/ سبب قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني؟

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء لتطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.