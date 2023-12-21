مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم ندوة عن التحول الرقمي والأمن السيراني

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، لقاء التحول الرقمي والأمن السيبراني ضمن البرنامج الموحد للتعليم المدني، بحضور 50 عضوًا من أعضاء برلمان الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفاصيل اللقاء

قدمت اللقاء المهندسة أسماء المالكي، مدرب مركز التطوير التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ، متناولة تعريف موضوعات رئيسية من حماية المعلومات من السرقة، والتصدى للفيروسات، والدفاع عن المعلومات ضد الاختراقات، والحد من الجرائم الإلكترونية، وحماية ميزانيات ومعلومات أمنية وغيرها للمؤسسات، مؤكدةً أنّ الأمن السيبراني يُعد سلاح استراتيجي للدول والأفراد فى مواجهة الهجمات السيبرانية.

وكيل الوزارة: نهتم بتقديم لقاءات تثقيفية للشباب

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات هائلة فى تكنولوجيا المعلومات التى أصبحت الأداة الرئيسية فى تطوير وتحسين أداء المؤسسات المختلفة ومن ثم جاء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم لقاءات تثقيفية للشباب، حول دور الأمن السيبراني فى تأمين المعلومات وحماية البيانات من الاختراقات والهجمات المحتمل حدوثها.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.