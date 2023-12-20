«تضامن كفر الشيخ» تُسلم كرسيا متحركا لإحدى الحالات الإنسانية

سلّمت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، كرسيا متحركا كهربائيا لإحدى الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعى.

تسليم كرسي متحرك لإحدى الحالات المستحقة

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين صبرى القصرى، مدير عام إدارة التأهيل بالمديرية، والدكتور حسام الطنوبى، أخصائى أول بإدارة التأهيل، وخالد أبو زيد، مدير الإدارة المالية، ومحمد معوض، مدير عام إدارة الحماية، وإبراهيم سليمان، رئيس قسم الضمان، وإبراهيم السباعى، أخصائى بالشئون القانونية، وممدوح يوسف، مدير المكتب الفنى.

وأكدت وكيل الوزارة، حرصها ودعمها الدائم لذوي الاحتياجات الخاصة، لتأهيلهم، ودمجهم في المجتمع ليكونوا قادرين على الانخراط في الحياة الاجتماعية، ولمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويُسر.

دعم الفئات المستحقة

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ إلي استمرار المديرية في دعم الفئات المستحقة، وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً.