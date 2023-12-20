«بيطري كفر الشيخ» تنظم ندوة بعنوان «حمى الثلاثة أيام»

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان «حمى الثلاثة أيام»، بالتعاون مع مديرية الزراعة بكفر الشيخ، وذلك برعاية الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمجاد يوسف يعقوب، مدير عام الإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة نجلاء صلاح ماضي، والدكتورة نهى عادل، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تنظيم ندوة بعنوان «حمى الثلاثة أيام»

وأشار الدكتور مجدى السماحى، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا للإرشاد والتدريب، والدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ منسقا الندوة، أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تحمل على عاتقها الحفاظ على الثروة الحيوانية بعمل العديد من الندوات الإرشادية وحملات التحصين ورفع كفاءة السلالات بالطرق العلمية الحديثة.

واستعرضت مدير إدارة الإرشاد البيطري، أعراض الإصابة بمرض «حمى الثلاث أيام»، علاوة على طرق الوقاية، وأهمية التحصين قبل حدوث العدوى، بالإضافة إلى أهمية بطاقة التحصين لكل حيوان.

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تعمل جاهدة على تحسين السلالات، وتوفير اللقاحات اللازمة للأمراض المختلفة التي تُصيب الماشية لتجنب مخاطر هذه الأمراض، لافتاً إلى أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تتعاون مع كل الجهات المعنية لرفع كفاءة الإنتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.

ما هي «حمى الثلاثة أيام»؟

جدير بالذكر أنّ «حمى الثلاثة أيام» هي عبارة عن مرض فيروسي يُصيب الأبقار والجاموس ينتقل عن طريق الناموس والحشرات التى تتكاثر فى فترة الصيف، وتتراوح متوسط فترة حضانة المرض من ثلاثة إلى أربعة أيام.