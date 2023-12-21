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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأزمات الإقليمية ودعم العلاقات الثنائية

كتب:

يارا أشرف
12:21 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
السفير سامح شكري، وزير الخارجية

السفير سامح شكري، وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ المباحثات الموسعة التي تجرى مع المملكة المتحدة شملت قضايا المنطقة كالأزمة في السودان وليبيا فضلًا عن العمل على دعم الخطوة الشرائية في المجالات الاقتصادية، علاوة على قضية الهجرة وإجراء حوار حولها خاصة من جهة ما تبذله مصر من رعاية عدد كبير على أراضيها.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتمامًا أيضًا على الجانب البريطاني بقضية الهجرة والتعاون بشأنها مهم للبلدين من لتحقيق مصالح متساوية تُلبي احتياجات البلدين.

وأكد تطلعه على استمرار التواصل فيما بينهما، خلال الفترة المقبلة، لتحقيق المصالح اتصالًا بالأوضاع الإقليمية المتوترة وأيضا في إطار دعم العلاقات الثنائية.

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