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مصدر بـ«الصحة»: لا قلق من متحور كورونا الجديد.. وجميع اللقاحات متوفرة في مصر

كتب:

مريم الخطري
01:41 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
فيروس- صورة تعبيرية

فيروس- صورة تعبيرية

أكّد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أنَّ الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري للوقاية من متحور كورونا الجديد، إذ أثبتت اللقاحات فعاليتها في تخفيف حدة أعراض الإصابة بالمتحور الجديد، حتى في حالة الإصابة الشديدة.

جميع لقاحات كورونا متوافرة في مصر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ جميع لقاحات كورونا متوافرة في مصر، ويمكن للمواطنين الحصول عليها مجانًا من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105.

متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق

وأشار المصدر إلى أنَّ متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق، إذ أثبتت منظمة الصحة العالمية أنه لا يسبب أعراضًا شديدة مقارنة بالمتحوّرات السابقة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.