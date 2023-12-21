كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد.. مدى خطورته وطرق الوقاية

خلال الأيام القليلة الماضية انتشر متحور كورونا الجديد «JN.1» وهو سلالة فرعية من متحور أوميكرون في الكثير من البلدان حول العالم، وتسبب في إصابة العشرات لسرعة انتقاله، ما أدى إلى وجود حالة من الخوف والقلق بين السكان، خاصة أنه يمتلك القدرة على مراوغة جهاز المناعة.

يُسبب متحور كورونا الجديد «JN.1» حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد، فهو يعتبر الأسرع انتشاراً من الفيروس، خاصة في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تشير التوقعات إلى أنّ الفيروس قد يكون مسؤولًا عن نصف الإصابات الجديدة على الأقل في أمريكا قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

معلومات عن متحور JN.1

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي لها، إن المتحور الجديد يكون منفصلا عن السلالة الأم BA.2.86، حيث إن اللقاحات الحالية قد تحمي من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما فيها المتحور «JN.1» وهو متغير جديد نسبيًا جرى اكتشافه لأول مرة في أمريكا في سبتمبر.

يحمل المتغير «JN.1» صفات جينية من الممكن أن تجعله أكثر عرضة للانتقال، كما أنه يملك تغييرًا واحدًا فقط في بروتينه الشوكي مقارنة بما سبقوه لكنه أكثر سرعة، بالإضافة أنه لديه القدرة على خداع جهاز المناعة، لذلك تم وضع استعدادات بشأن خطر حدوث موجة جديدة في الأيام المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المتحور كورونا الجديد 1.JN يكون ذو معدل انتشار كبير، كما أن لديه قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد -23.

نصائح وزارة الصحة والسكان

وقدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد والتي منها:

-التطهير المستمر للأيدي والأسطح

-استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية

-البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية

-من الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضا.

وفي هذا الشأن قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مازال فيروس كورونا يشكل تهديدًا لجهاز المناعة الضعيف خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مرض آخر مثل مرض السكري أو أمراض القلب، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالشكل الخطير من كوفيد-١٩ بالرغم من انخفاض معدل انتشار الفيروس الكورونا، واعتدال الأعراض الناجمة عن العدوى بمتحورات الكورونا، وأحدثها متحور متحور كورونا الجديد«JN.1» الذى يسبب وعكة شبيهة بنزلات البرد.

وتابع بدران إن مواجهة متحور كورونا الجديد JN.1 تتطلب جهاز مناعة قوي، ولهذا من المهم تناول الوجبات الطبيعية المتوازنة في الكم والنوع، والفواكه وخضراوات السلاطة الطازجة متعددة الألوان.

طرق الوقاية من المتحور الجديد JN.1

وعن طرق الوقاية من المتحور الجديد JN.1، قدم الدكتور أمجدي الحداد عدة نصائح يجب على المواطنين إتباعها لتجنب الإصابة بالعدوى والتي منها:

- إجراء اختبار فيروس كورونا (COVID-19)

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- غسل اليدين باستمرار.

- يجب أن يكون المحتوى الغذائي متوازنًا،

- الإكثار من تناول السوائل.

- الإكثار من الطعام المفيد كالسلطة والخضروات والفاكهة.

- ضرورة التوجه للطبيب عند الشعور بأعراض الفيروس