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«الأطباء» تعلن إيقاف العمل داخل النقابة بسبب الجرد السنوي الأحد المقبل

كتب:

إسراء سليمان
01:25 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
نقابة الأطباء

نقابة الأطباء

أعلنت نقابة أطباء مصر، اليوم، عن إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، وذلك بسبب أعمال الجرد السنوي.

وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن العمل سيستأنف يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024.

وكانت نقابة أطباء مصر قد خاطبت وزارة الصحة في وقت سابق، للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.

وفي سياق متصل، دعا نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبدالحي مجلس النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية لاجتماع طارئ بدار الحكمة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 الساعة الواحدة ظهراً.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.