نقابة الأطباء تعلن عن خدمات تقدمها لأعضائها عن بعد

أعلنت نقابة الأطباء تلقيها استفسارات من بعض أعضائها بالمحافظات عن رغبتهم في الحصول على مستخرجات من النقابة في أسرع وقت.

ونوهت اللجنة الإعلامية بالنقابة بأنه إلى جانب الطريقة التقليدية بالحصول على هذه المستخرجات عبر مقرات النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، فإن النقابة تقدم فعلياً خدمة إصدار المستخرجات الورقية وبطاقات العضوية وكذلك خدمة إرسالها على عنوان الطبيب عبر خدمات «فوري» سواء باستخدام تطبيق فوري أو من خلال منافذ فوري المختلفة، وتستعرض اللجنة الإعلامية المستخرجات الورقية وكود الخدمة وكذلك كود خدمة التوصيل وسعرها :-

أولاً: المستخرجات

1- شهادة حسن سير وسلوك باللغة الإنجليزية: كود الخدمة (100) وسعر الخدمة 55 جنيهاً.

2- شهادة حسن سير وسلوك باللغة العربية: كود الخدمة (101) وسعر الخدمة 35 جنيهاً.

3- شهادة أخصائي أو استشاري باللغة الإنجليزية: كود الخدمة (205) وسعر الخدمة 55 جنيهاً.

4- شهادة أخصائي أو استشاري باللغة العربية: كود الخدمة (204) وسعر الخدمة 35 جنيهاً.

5- شهادة قيد باللغة الإنجليزية: كود الخدمة (209) وسعر الخدمة 55 جنيهاً.

6- شهادة قيد باللغة العربية: كود الخدمة (208) وسعر الخدمة 35 جنيهاً.

7- بطاقة عضوية «كارنيه النقابة» باللغة الإنجليزية: كود الخدمة (440) وسعر الخدمة 70 جنيهاً.

8- بطاقة عضوية «كارنيه النقابة» باللغة العربية: كود الخدمة (439) وسعر الخدمة 45 جنيهاً.

ثانياً: خدمة توصيل المستخرج:

1- التوصيل داخل القاهرة الكبرى: كود التوصيل (1) وسعر الخدمة 40 جنيهاً.

2- التوصيل لمحافظات الإسكندرية والدلتا والقناة: كود التوصيل (2) وسعر الخدمة 40 جنيهاً.

3- التوصيل لمحافظات الصعيد: كود التوصيل (3) وسعر الخدمة 65 جنيهاً.

4- التوصيل لمحافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وسيناء «عدا المدن المذكورة في البند التالي: كود التوصيل (4) وسعر الخدمة 109 جنيهات.

5- التوصيل لمحافظة الوادي الجديد ومدن دهب وطابا والقصير ومرسى علم وأبو سمبل: كود التوصيل (5) وسعر الخدمة 223 جنيهاً.

6- إرسال pdf بدون توصيل: كود التوصيل (6) وسعر الخدمة واحد جنيه.

وتنوه اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء بأن خدمة الحصول على هذه المستخرجات، إضافة إلى خدمات دفع اشتراك النقابة وخدمة الاشتراك في دورات لجنة التعليم الطبي المستمر والتي يتم دفعها عبر «فوري»، وتستعرض شرحا مختصرا لطريقة الاستفادة من الخدمات:-

أولاً: من خلال تطبيق «أبليكشن» فوري:

1- اختر لوجو النقابة العامة للأطباء من على تطبيق فوري.

2- اختر نوع الخدمة (اشتراك نقابة الأطباء، خدمات نقابة الأطباء، دورات نقابة الأطباء).

3- ادخل بياناتك (رقم القيد، كود الخدمة، كود التسليم، رقم الموبايل).

4- اختر طريقة الدفع المناسبة.

ثانياً: من خلال منفذ فوري أو تاجر لديه خدمة فوري:

1- الكود المختصر لدفع اشتراكات النقابة (765).

2- الكود المختصر لمستخرجات الشهادات والكارنيهات (7615)

3- الكود المختصر لدورات لجنة التعليم الطبي المستمر (7616)

4- كود رسوم استعلام وتوثيق 105.

وأكدت النقابة أنه في حالة وجود اشتراكات متأخرة على الطبيب سيتم تقاضيها مع أي خدمة يتم الاستفادة منها في نفس عملية الدفع.