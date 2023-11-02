نقابة الأطباء: انعقاد 3 دورات تدريبية للمتطوعين لعلاج مصابي غزة في مصر

أكد الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، موضحا أن النقابة فتحت باب التطوع للأطباء في تخصصات معينة لعلاج مصابي غزة، وذلك بعد التنسيق والتواصل بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري.

الرعاية المركزة على رأس التخصصات المطلوبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أنه يجرى تحديد التخصصات الطبية بناء على طلب الجانب الفلسطيني، وكانت الرعاية المركزة على رأس تلك التخصصات فضلا عن التخدير والعظام والجراحة وجراحة المخ والأعصاب، مشيرا إلى أن عدد الأطباء المتطوعين لعلاج مصابي غزة تخطى 1400 طبيب، وانعقدت 3 دورات تدريبية في الهلال الأحمر، جرى عقدها على مراحل.

تدريب 3 مجموعات من الأطباء

وأشار إلى أن الدورة التدريبية الأولى ضمت 40 طبيبا بمشاركة نقيب الأطباء، إلى جانب مسؤولي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، موضحا أنه جرى تدريب 3 مجموعات حتى الآن، والمجموعة الثانية شملت 35 طبيبا، بينما المجموعة الأخيرة ضمت 20 طبيبا.