زعيم كوريا الشمالية يهنئ السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة: العلاقات ستتوسع

تقدم كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وذلك في رسالة مشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في نص الرسالة: «أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية»

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن قناعته بأنَّ علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصر سوف تستمر في التوسع والتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وكان الرئيس السيسي فاز في انتخابات الرئاسة 2024 بأكثر من 89% من أصوات الناخبين، في انتخابات حققت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر بـ 66.8% من إجمالي أصوات الناخبين.