برلماني يشيد بقرار استكمال الحوار الوطني: يخلق تواصلا فعالا بين القوى السياسية

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال في تصريحات صحفية إن استكمال جلسات الحوار الوطني تستهدف خلق حالة من التواصل الفعال، وتبادل الرؤى بجميع الملفات، خاصة بعد مشهد الانتخابات الرئاسية واصطفاف كل المواطنين أمام اللجان الانتخابية.

إثراء الحياة السياسية

وأوضح أن استكمال الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس السيسي على استمرار المرحلة السياسية التي شهدتها البلاد، والتي ساهمت في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والارقام غير المسبوقة.

وأكد أن المجال العام سيشهد انفتاحا أكثر في الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة وملحة لم تستكمل بعد خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأنه يتوجب استكمالها الآن، ويمكن الآن الخروج بنتائج أكثر إيجابية وأسهل في التنفيذ.

الخروج بنتائج أكثر إيجابية

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على جمع شمل المصريين، وتعزيز مناخ التشاركية، وتمت ترجمة ذلك بلقائه بمرشحي الانتخابات الرئاسية، ما يعكس صورة المشهد السياسي في الجمهورية الجديدة باتحاد كل التيارات السياسية.