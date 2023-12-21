عضو بـ«النواب»: المزارعون ردوا الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات

قال النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية عكست وعي الشعب المصري، الذي وصل إلى مرحلة تفوق التوقع، إذ خرجت أعداد غفيرة للإدلاء بأصواتها وممارسة حقها الدستوري في انتخابات رئاسية تعدديه حقيقية.

منح الثقة للرئيس السيسي

وأكد أن الشعب يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن حصول الرئيس السيسي على أغلبية كبيرة وكاسحة في الانتخابات الرئاسية يعد دليلا واضحا على استمرار هذا الشعب بمنح ثقته لقائد الأمة في المرحلة الحالية.

رد الجميل للرئيس السيسي

وأكد أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بقطاع الزراعة وحل مشكلات المزارعين، وتكليفاته الحاسمة للحكومة بتحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل جعل المزارعين جميع مزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، يشاركون في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي.