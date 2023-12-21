«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

يستعد مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بصفة نهائية، الذي ينظم مهنة «التكنولوجيين»، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف.

تقدم «الوطن»، أهم المعلومات عن مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين

ووفقا لـ«نص القانون»:

- لماذا إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين؟

يعمل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين على أحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، التي تسعى إليها الدولة.

- ما شروط الالتحاق بعضوية نقابة التكنولوجيين؟

يجب أن تكون مصريا، وأن تكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي، أو غيرها من حملة المؤهلات المعادلة لها، طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية، خالية من أي جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي، لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

- كيف تمول نقابة التكنولوجيين الجديدة؟

وفقا لـ«نص القانون»:

من موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء، وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجب أن يؤدي عضو النقابة، رسم الاشتراك السنوي، الذي تحدده اللائحة الداخلية، بما لا يجاوز ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، في موعد غايته آخر سبتمبر من كل عام.