تفاصيل تسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2024.. الرسوم تسدد في البريد

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس الثانوية بدء تسليم الطلاب تابلت الصف الأول الثانوي، وذلك بعد سداد رسوم التأمين وتسليم الأوراق المطلوبة والإقرار الذي يوقعه ولي الأمر.

بدء تسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2024

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن رسوم تأمين التابلت تسدد في البريد، إذ يدفع الطالب 105 جنيهات في أحد مكاتب البريد، لتقديم الإيصال للمدرسة، مشيرا إلى أن ضياع التابلت أو تلفه يتحمله الطالب.

وأشار المصدر إلى أنه من ضمن الأوراق المطلوبة إقرار التعهد ولي الأمر باستلام مشتملات التابلت وهي عبارة عن «جراب جلد وقلم للكتابة عليه وشاحن وسماعة»، ويلتزم ولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، إضافة إلى الاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة الإدارية من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة، واستخدامه في الأغراض التعليمية - الإدارية، في العام الدراسي بمرحلة الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولي ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2024:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.