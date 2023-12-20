مدير التربية الخاصة بـ«التعليم»: تلقينا توجيهات بتوعية ذوي الإعاقات غير المرئية

كشفت الدكتورة سحر الألفي مدير عام «التربية الخاصة» بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم الإعاقات غير المرئية، ضمن الحملة التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، برعاية ودعم الدكتور رضا حجازي وزير التريية والتعليم، قائلة: «هناك عدة دول انضمت لهذه الحملة الدولية، التي تحمل رمز عباد الشمس، وهي كندا وأيرلندا وجورجيا والدنمارك وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2016، تم تدشين الحملة الدولية للتعريف بالإعاقات غير المرئية بإنجلترا».

القلادة «دوار الشمس»

تضيف «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن القلادة «دوار الشمس» التي تحتوي على 3 ألوان ترمز لـ3 أشياء، السعادة والقوى، والإيجابية والتي تستخدم في السفر وطوابير الانتظار، مشيرة إلى أن الفئة التي ترتديها هم أصحاب الأعاقات المخفية أو الغير مرئية.

توجيه بتوعية ذوي الإعاقات

وأوضح أن الأمم المتحدة تحدثت عن الإعاقات، وأننا في وزارة التربية والتعليم، تلقينا توجيه بتوعية ذوي الإعاقات غير المرئية قائلة: «الدكتور رضا حجازي وزير التعليم وافق علي الوقوف أمام الوزارة وارتدينا القلادة على أساس أنها تكون توعية للناس اللي تزور لمعرفتهم أن هناك إعاقة غير ظاهرة».