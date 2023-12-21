«الحماية المدنية» تنقذ كلبا عالقا ببوابة إحدى الحدائق في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ كلب عالق ببوابة إحدى الحدائق في الفيوم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث لاسيما البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وتبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم بوجود «كلب» عالق داخل الأسياخ الحديدية بإطار بوابة إحدى الحدائق الكائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ الكلب وإطلاق سراحه.

ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ الكلب استحسان الأهالي بالمنطقة، وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.