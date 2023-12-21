ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية والدقهلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما على النحو التالي:

وتمكنت مديرية أمن الشرقية من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام).

وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزته 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- 3 بنادق خرطوش- 2 فرد خرطوش.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ900 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.