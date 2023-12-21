القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك على النحو التالي:

ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية.

ضبط حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.

ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.