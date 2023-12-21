رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات بالغربية

كتب:

محمد بركات
01:13 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك على النحو التالي:

ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية،  وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية.

ضبط حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.

ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

القبض على متهمين بالإتجار في العملة بالمنوفية والبحر الأحمر

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في العملة بالمنوفية والبحيرة

القبض على عاطل بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

القبض على متهمين اثنين بالاتجار في العملة ببني سويف وأسوان
بقلم محمد بركات