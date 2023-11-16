رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في العملة بالمنوفية والبحيرة

كتب:

محمد بركات
12:54 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
ضبط المتهمين

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنوفية والبحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط مدير تسويق بدائرة قسم شرطة منوف؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وكذلك ضبط مهندس زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط محاسب، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية،عملات محلية وأجنبية ، بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ المزيد:

ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضمن حملة أمنية بدمياط

ضبط 7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

ضبط 8 قضايا إتجار في المخدرات بدمياط

ضبط 23 قضية إتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 41 قطعة سلاح و10 قضايا إتجار بالمخدرات في حملة أمنية بأسيوط

ضبط 25 قضية إتجار بالمخدرات و16 قطعة سلاح في حملة أمنية بالقليوبية

 ضبط 23 قضية إتجار في المخدرات بالقليوبية.. والقبض على 25 متهما
بقلم محمد بركات