ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في العملة بالمنوفية والبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنوفية والبحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط مدير تسويق بدائرة قسم شرطة منوف؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وكذلك ضبط مهندس زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط محاسب، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية،عملات محلية وأجنبية ، بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.