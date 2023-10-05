ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة خلال حملة أمنية بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وتمكنت قوات أمن دمياط بقيادة اللواء حسام توفيق مدير أمن المحافظة من ضبط عدد (6) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالهم 8.5 طن من مخدر«الحشيش»، بالإضافة إلى 16 كيلوجراما من مخدر البانجو، و4 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات أخرى من مخدر الهيروين والشابو.

أسلحة نارية بحوزة سبعة متهمين لهم معلومات جنائية

كما ضبطت القوات الأمنية عدد من الأسلحة والطلقات النارية خلال الحملات وكانت بيانها كالاتي:

بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

وأعلنت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية خلال الفترة المقبلة لضبط الخارجين عن القانون بمختلف مراكز المحافظة.