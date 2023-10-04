«الداخلية»: حملة أمنية لمنع السير عكس الاتجاه في مسطرد وسحب 39 رخصة

كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، بشأن التضرر من قيام بعض قائدي السيارات ومركبات «توك توك» بالسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد، المتجه إلى الطريق الدائري بالقليوبية، ملتمسين تكثيف التواجد المروري بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية في القليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى، للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

أسفرت جهود الحملة عن سحب 39 رخصة متنوعة، وضبط 65 مخالفة مرورية متنوعة و75 مخالفة انتظار خاطئ ومخالفتي سير عكس الاتجاه.