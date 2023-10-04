رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

احتفالية ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الداخلية»: حملة أمنية لمنع السير عكس الاتجاه في مسطرد وسحب 39 رخصة

كتب:

محمد بركات
01:59 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، بشأن التضرر من قيام بعض قائدي السيارات ومركبات «توك توك» بالسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد، المتجه إلى الطريق الدائري بالقليوبية، ملتمسين تكثيف التواجد المروري بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية في القليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى، للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

أسفرت جهود الحملة عن سحب 39 رخصة متنوعة، وضبط 65 مخالفة مرورية متنوعة و75 مخالفة انتظار خاطئ ومخالفتي سير عكس الاتجاه.

اقرأ المزيد:

واشنطن بوست: الصراعات الداخلية تهدد الحزب الجمهوري بعد إقالة مكارثي

«الداخلية التركية» تكشف هوية منفذ هجوم أنقرة (صور)

«الداخلية»: ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد الكتب الدراسية

«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لكبار السن برحلة نيلية وحفل فني

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: بارك الله جهودكم وسدد خطاكم