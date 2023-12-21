وزير التجارة: 7.2 مليار جنيه إجمالي استثمارات مدينة الجلود في الروبيكي

أجرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم بزيارة تفقدية لمدينة الجلود بالروبيكي، للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة، مؤكّدًا أنّ المدينة تعد نموذجًا عالميًا في دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، إذ يبلغ إجمالي استثماراتها حتى الآن 7.2 مليار جنيه.

وأوضح وزير التجارة، أنَّ المدينة مقامة على مساحة 506 أفدنة، بالإضافة إلى مساحة 282 فدانا لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة، مبينًا أنَّ المدينة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بها، حيث تم الانتهاء من إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع على مساحة 89 فدانًا.

وأشار وزير التجارة، إلى أنَّه تمّ حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانًا، وتمّ نقلها من منطقة مجرى العيون بتكلفة قدرها 2.2 مليار جنيه، مشيدًا بجهود الدولة في دعم صناعة الجلود المصرية، والتي تستهدف تحويل مصر إلى صرح صناعي لإنتاج الجلود لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.