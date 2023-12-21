«أزهر مطروح» تعلن أوائل الطلبة في المعاهد على مستوى المحافظة

أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنين وفتيات، على مستوى المنطقة للعام الدراسي الحالي 2023م/2024م، التي أُقيمت بمقر معهد بنين مطروح النموذجي، وذلك تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

نتيجة مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح، إنّ نتيجة التصفيات الختامية للمرحلة الابتدائية بنين، فاز بالمركز الأول بها، معهدا الدكتور عبد الحليم محمود، والحمام الابتدائي، وفاز بالمركز الثاني، معهد مطروح الابتدائي النموذجي، بينما فاز بالمركز الثالث، معهد خالد بن الوليد.

نتيجة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية

وأضاف رئيس منطقة محافظة مطروح، أنّه بالنسبة لنتيجة المرحلة الإعدادية البنين، فاز بالمركز الأول معهد بنين عمر بن عبد العزيز، والأول مكرر بنين مطروح النموذجي، وحصل على المركز الثاني معهد بنين مطروح، بينما فاز بالمركز الثالث معهد بنين الحمام، بينما جاءت نتائج التصفيات الختامية للفتيات كالتالي:

فاز بالمركز الأول معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، والأول مكرر معهد فتيات مطروح النموذجي، وفاز بالمركز الثاني معهد فتيات مطروح، وفاز بالمركز الثالث معهد فتيات الضبعة.