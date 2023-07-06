منظمة خريجي الأزهر تعقد لقاء توعويا لطالبات مدرسة التمريض في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعويا لطالبات مدرسة التمريض، اليوم، تحت عنوان «مهنة التمريض وأخلاقيات المهنة»، وجرى اللقاء تحت رعاية الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بمطروح.

دور التمريض في الاهتمام بالصحة

قالت صافيناز أنور، مدير مركز النيل للإعلام بمطروح خلال اللقاء، إن المناقشات استعرضت دور العاملين بقطاع التمريض، وما يبذلونه من جهد وتفان في خدمة المرضي، وإظهار دورهم في الإهتمام بصحة الإنسان، دون اعتبارات اجتماعية أو ثقافية أو دينية وعرقية.

التمريض في العصور الإسلامية

تناول الشيخ سمير خلاف، عضو منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، خلال اللقاء، مفهوم التمريض، وتاريخ التمريض، وبدايته في العصور الإسلامية الأولى، ومدى الاحتياج لمهنة التمريض.

«خلاف»: التمريض أكثر الوظائف إنسانية

وأوضح «خلاف» أن مهنة التمريض تُعد من أنبل وأجمل وأكثر الوظائف إنسانية، وقوامها التعب والسهر على حياة الآخرين، وتخفيف آلام المرضى ومعاناتهم دون تأخير أو اعتبارات أخرى.

أخلاقيات مهنة التمريض

تطرق «خلاف» للحديث عن أخلاقيات مهنة التمريض وواجباتهم نحو المرضي، مؤكدا علي ضرورة التمسك بالقيم والأخلاقيات التي تحكم سلوك الإنسان فى العمل، لأنها جزءا أساسيا من أدبيات المؤسسات المتقدمة، والتي تبحث عن التطوير في أداء العاملين، ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها، فوجود مجموعة من المبادئ والقيم الإيجابية هو السبيل لتوجيه الطاقات وتحفيزها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، فالعاملين الذين يكونوا على درجة من المهارة والخبرة دائما بحاجة إلى ما يضبط سلوكهم، ويحفزهم لمزيد من العطاء، ويرفع روحهم المعنوية، وهذا يتحقق من خلال التزامهم بالقواعد الأخلاقية للعمل الذي يمارسونه.

ووجهت الطالبات العديد من الأسئلة المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح، وأجاب عنها عضو المنظمة، معربين عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين علي ضرورة تكرار تلك اللقاءات باستمرار لنشر الوعي الديني والتثقيفي.