قبل اجتماع 21 ديسمبر.. أبرز قرارات لجنة السياسيات النقدية في 2023

تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة، خلال اجتماعها المنتظر مساء اليوم الخميس، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام، لحسم سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض في البنوك المصرية.

وقبل الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية في عام 2023، ترصد «الوطن» قرارات اللجنة في اجتماعاتها على مدار هذا العام، وأبرز قراراتها بشأن سعر الفائدة.

اجتماع 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، في اجتماعها يوم 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 16.25%، و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

اجتماع 30 مارس 2023 رفع سعر الفائدة 2%

وقام البنك المركزي في الاجتماع المنعقد يوم 30 مارس 2023 برفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 تقطة، ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة (2%) ليصل إلى 18.75%.

اجتماع 18 مايو 2023 تثبيت سعر الفائدة

وبالنسبة للاجتماع الثالث للبنك المركزي، خلال العام الجاري، الذي عُقد يوم 18 مايو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

اجتماع 22 يونيو 2023 تثبيت سعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري، في ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

اجتماع 3 أغسطس 2023 رفع سعر الفائدة 1%

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 تقطة أساس، لبصل إلى 19.75%.

اجتماع 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعر الفائدة

وبالنسبة لآخر اجتماع للجنة السياسية النقدية للبنك المركزي 21 سبتمبر 2023، فقد تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.