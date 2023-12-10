رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: المشاركة تعزز استقرار البلاد

أدلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة الاقتراع بداخل مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادي.

وأكد أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، والتي تمتد لـ3 أيام، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد، ومؤسساتها الدستورية.

وأضاف أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية حق دستوري، ويجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا إلى أهمية المنصب، ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي انطلقت.

وثمّن دور قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على الانتخابات داخل البلاد، مؤكدا أن القضاة لطالما كانوا في صدارة فئات الشعب التي تلبي نداء الوطن، مؤكدا أن الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة أساسية لنزاهتها، وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين.