جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالمنصورة في المرحلة الثانوية

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المنصورة، والمقرر أن يبدأ منتصف شهر يناير المقبل، وتستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.

امتحانات الثانوية بالمنصورة 2024

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن جدول امتحانات المرحلة الثانوية في الفصل الدراسي الأول، إذ تنطلق في الثلاثاء 9 يناير لطلاب الثانوي العام وذوي الاحتياجات الخاصة والمهني.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية

- الخميس لمادة الكيمياء ومادة التاريخ

- الأحد لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء

- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا

- الخميس لمادة الرياضيات

- الاثنين 22 يناير لمادة الاحياء واللغة الأجنبية الثانية

- الأربعاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولي ثانوي للمكفوفين

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية

- الخميس 11 يناير لمادة الرياضيات ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الأحد 14 يناير لمادة الاحياء ومادة التاريخ

- مادة الثلاثاء 16 يناير لمادة اللغة العربية ورثة أولي واللغة العربية ورقة ثانية

- الخميس 18 يناير لمادة الكيمياء ومادة التربية الدينية

- الاثنين لمادة اللغة الأجنبية الأولي

- الأربعاء لمادة الجغرافيا ومادة الفلسفة

- الخميس 25 يناير مادة الفيزياء ومادة التربية المهنية صناعي وزراعية وتجاري

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية

- الأربعاء 10 يناير مادة اللغة العربية.

- السبت 13 يناير مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الاثنين 15 يناير- الرياضيات البحتة.

- الأربعاء «الأحياء، الفلسفة والمنطق»

- الأحد 21 يناير- اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء- مواد «الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية».

- الخميس 25 يناير- تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للتعليم المزدوج للثانوية الزراعية.

- يوم الأربعاء- اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- السبت 13 يناير- اللغة الأجنبية ومادة فيزياء عامة.

- الاثنين 15 يناير- رياضيات عامة.

- الأربعاء 17 يناير- تشغيل وصيانة معدات العجائن ومادة كيمياء عجائن ومخبوزات.

- الأحد 21 يناير- مادة مراقبة جودة عجائن ومخبوزات، ومادة ميكروبيولوجي عجائب ومخبوزات.

- الثلاثاء 22 يناير- مادة تصنيع العجائن والمخبوزات