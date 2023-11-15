«تعليم الغربية»: تنظيم معسكر لإعداد القادة لطلاب المرحلة الثانوية

شارك اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، تمهيدًا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية للعام الدراسي 2023 - 2024، انطلاقًا من الموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي».ً

الاستمرار في البحث عن المعلومة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وكان المعسكر بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية «الأحمدية الثانوية سابقاً»، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد خفاجة، الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، وعلا هجرس، مدير الاتحادات الطلابية، والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية ومسؤولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية.

وخلال المعسكر، ألقى وكيل الوزارة كلمة إلى أبنائه الطلاب، حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبرًا عن سعادته للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهًا بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.

وفى نهاية اللقاء، كرم وكيل الوزارة، حمدي الحفناوي، مسؤول الاتحادات الطلابية السابق بالمديرية، تعبيرًا عن تقديره للمجهودات التي قدمها خلال مشواره التعليمي.