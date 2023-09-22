رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الثانوية

بدأ طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، الأحد الماضي، التقديم على تقليل الاغتراب عبر رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات، بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة ممن لم يقدموا على الرابط من قبل، حيث تتاح فرصة تقليل الاغتراب لكل طالب مرة واحدة فقط.

بوابة التنسيق الإليكتروني

ويتاح التقديم على تقليل الاغتراب وفقا لبوابة التنسيق المصرية إلكترونيا فقط عبر رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات، وفقا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي بتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفقا للنسبة المقررة وهي 10%.

رابط تقليل الاغتراب بالثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها لمتابعيها رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات وخطوات التقديم وشروطه حيث يتم التقديم من هنا كالتالي:

- الضغط على الرابط من هنا .

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- اجتياز اختبار التحقق.

- اختيار الكلية الأقرب مع مناسبتها للتنسيق.

- حفظ التغييرات.

تنسيق الجامعات 2023

من ناحيته أوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، أن التحويلات للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة تكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.