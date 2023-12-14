مصر وتركيا تبحثان التعاون بالسياحة العلاجية وتقديم خدمات لمصابي غزة

عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الطبية بين البلدين، فضلًا عن استكمال تقديم الخدمات العلاجية لمصابي غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الاجتماع ناقش تنمية التعاون بين البلدين على المستوى الطبي والصحي، من خلال مقترح إقامة مؤتمر طبي مشترك بين مصر وتركيا في العام المقبل 2024، بحيث يجمع المؤتمر كل المسئولين في المجال الطبي من القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون، وخاصة في مجال التصنيع، إذ أنَّ مصر وتركيا تمتلكان من الأدوات والقدرات التصنيعية الجيدة والتي عندما تتكامل ستخدم لاسيما مصلحة البلدين فقط، بل ستشمل المنطقة العربية وأفريقيا خاصة في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنَّ قيادات وزارة الصحة رحبت بالاستفادة من الخبرة التركية في مجال السياحة العلاجية، خاصة أن مصر تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وذلك من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جهته، توجه الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي بخالص التحية والتقدير لفريق العمل التركي الذي يعمل جنبًا إلى جنب فريق العمل المصري من أجل هدف إنساني وهو إغاثة وإنقاذ مصابي وجرحى غزة من الشيوخ والأطفال الرضع والنساء ممن يتلقون الخدمة الطبية والعلاجية في مستشفيات محافظة شمال سيناء، معربًا عن فخره أنَّه يكون سببًا في التعاون مع قيادات وزارة الصحة في تقديم يد المساعدة لهؤلاء المصابين.

وأعرب الوزير التركي، عن سعادته بتسليم بلاده أطنان من المستلزمات الطبية للمسئولين في رفح، موضحًا أنَّ ذلك يأتي في إطار العمل المستمر والمكثف بين البلدين، مثمنًا دور وزارة الصحة المصرية في مساعدة الجانب التركي لتحقيق هذه الغاية الإنسانية، مؤكّدًا أنَّه ينتظر زيارة الوزير المصري، وأنَّه سيرسل دعوة رسمية إذ أن هذه الزيارة هي بمثابة زيارة مهمة بالنسبة للجانب التركي.