تحذيرات من «عمليات محافظة الإسكندرية» للمواطنين: ابتعدوا عن الكورنيش

شهد طقس الإسكندرية أجواء مشمسة في الوقت الراهن على الرغم من توقعات عودة سقوط الأمطار اليوم، وهو ما يعني أهمية توخي الحذر عند الخروج، إذ أن الأجواء المميزة التي تعيشها عروس البحر الابيض المتوسط قد تتغير خلال ساعات.

ورصدت عدسة «الوطن» طقس الإسكندرية اليوم حيث تبين استقرار نسبي على كورنيش الإسكندرية، وهو يعد إستمرار لحالة التحسن التي تشهدها المدينة خلال الأيام الجارية، إلا أن هناك توقعات بتقلبات جوية من حيث الأمطار والرياح وارتفاع الأمواج خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل تبعيات نوة الفيضة الصغرى.

تحذير بسبب طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه من الضروري توخي الحذر من قبل أهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها، بسبب طقس الإسكندرية اليوم نظرا لتوقعات سقوط أمطار مجددا.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وتشهد درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تسجيل العظمى، 20 بينما تنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 13، ما يعني أنه طقس شتوي شديد البرودة ليلا بانخفاض درجة عن الأيام السابقة.

سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم

فيما جرى التنبيه بضرورة ارتداء ملابس مضادة للأمطار نظرا لاحتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية غدا ولكن بنسبة ضعيفة تصل إلى 30%.

وتشهد الإسكندرية اضطرابا من حيث الأمواج يتبعه التحذير بضرورة تجنب الابتعاد عن الكورنيش نظرا لحالة ارتفاع الأمواج بمقدار من 2 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب نسبيا.