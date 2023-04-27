4 أعمال للفنانة سناء جميل ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

93 عامًا تمر اليوم على ذكرى ميلاد الفنانة القديرة سناء جميل، التي ولدت في مثل هذا اليوم 27 أبريل عام 1930 بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، وتعد واحدة من أشهر النجمات اللاتي تربعن على عرش الفن، وقدمت كثير من الأدوار المتنوعة ما بين الفتاة الفقيرة المغلوبة على أمرها، والمرأة الثرية المتسلطة، والفلاحة، والصعيدية، والمعلمة، والسجانة، وغيرها من الشخصيات التي تركت من خلالها بصمتها الفريدة.

93 عاما على ذكرى ميلاد سناء جميل

تركت الفنانة سناء جميل، والتي توفيت يوم 22 ديسمبر عام 2002، رصيدًا فنيًا يقترب من الـ200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، وتم اختيار 4 أفلام شاركت فيهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

زينب

عام 1952 شاركت في فيلم زينب، قصة حسين هيكل باشا، سيناريو وحوار عبدالوارث عسر، بطولة راقية إبراهيم، يحيى شاهين، وداد حمدي، نعيمة وصفي.

بداية ونهاية

عام 1960 شاركت سناء جميل في فيلم بداية ونهاية، وجسّدت شخصية نفيسة التي قررت التخلص من حياتها بالقاء نفسها في النيل، عن قصة للأديب نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبوسيف، بطولة فريد شوقي، عمر الشريف، أمينة رزق، كمال حسين.

المستحيل

عام 1965 شاركت في فيلم المستحيل، تأليف الدكتور مصطفى محمود، إخراج حسين كمال، بطولة نادية لطفي، كمال الشناوي، كريمة مختار، ملك الجمل.

الزوجة الثانية

عام 1967 شاركت سناء جميل، في فيلم الزوجة الثانية، للكاتب أحمد رشدي صالح، صالح، وتجسيدها شخصية حفيظة زوجة العمدة عتمان والتي تسعى للإنجاب بلا طائل، إخراج صلاح أبوسيف، بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح منصور، عبدالمنعم إبراهيم، حسن البارودي.