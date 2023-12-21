«القومي للسينما» يكرم اسم المخرج الراحل سمير سيف

كرم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، اسم المخرج الراحل سمير سيف، في الأمسية السينمائية التي أقيمت في حب المخرج.

ومنح الدكتور حسين بكرنجله داني سيف شهادة تقدير من المركز القومي للسينما، إذ ذكر خلال كلمته التي القاها بالاحتفالية كيف جمعته مع الراحل ذكريات كثيرة منذ طفولته وحيث كان يحضر معه التصوير، وكان دائما يهتم بكل تفاصيل العمل السينمائي.

بدأت الاحتفالية بسرد وثائقي لبعض محطات حياة الراحل ألقاها الناقد محمود عبد الشكور الذي أدار المناقشة، وتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير الدكتور سمير فرج الذي تذكر لحظات شبابه والصداقة التي جمعتهما، واستمرت على مدار 50 عاما، إذ جمعتهما علاقة العمل والصداقة والعلاقات العائلية، ولم يتحمل سرد الذكريات وسبقته دموعه أثناء الحديث.

وتحدث المخرج داني سيف نجل الراحل سمير سيف عن الراحل كونه كان يفضل أن يطلق عليه لقب الأستاذ بدلا من الدكتور سمير سيف، وكيف كان صارما معه أثناء عمله كمساعد مخرج معه في بعض أفلامه .

قصة الفيلم

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، والفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

تفاصيل الفيلم

الفيلم جرى تنفيذه في 3 سنوات، وجرى تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.