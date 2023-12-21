«رياضة كفر الشيخ» تُطلق برنامجا لتنشيط الرياضة في المدارس

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الكابتن محمود البنا، الحكم الدولي لكرة القدم، قبيل حضوره برنامج تنشيط ممارسة الرياضة بالمدارس، الذي تُنظمه مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إقامة فاعليات برنامج تنشيط الرياضة بالمدارس الابتدائية والإعدادية

وأُقيمت فاعليات برنامج تنشيط الرياضة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، بمدرسة السعيدية الإعدادية بنات القديمة، وبدأت بندوة تعريفية عن مجال تحكيم كرة القدم، واقتحام الفتيات للعبة كرة القدم، ومجال التحكيم، وقدمها الكابتن محمود البنا، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وأمل محمد طه، مدير مدرسة السعيدية، وفريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

كما قدمت طالبات المدرسة، عرضا رياضيا وشاركن في تقديم فاعليات رياضية متنوعة أبرزت مواهبهن، وذلك بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور سامح منصور، مدير إدارة المشروعات.

إطلاق برنامج «ألف بنت.. ألف حلم» بكفر الشيخ

وأعلن عبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، خلال الفعاليات، إطلاق برنامج «ألف بنت.. ألف حلم» بمحافظة كفر الشيخ، الذي يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المُعلمين، وتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافي البريطاني، وأهمها أمن وسلامة الأطفال قبل وفي أثناء وبعد النشاط الرياضي.