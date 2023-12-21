«العربية للتصنيع» توقع مذكرة لتصنيع «حاويات الثلاجة» المحملة على القطارات

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مع شركتي «Nxtium» الأمريكية و«Titan Containers» الدانماركية لتصنيع الحاويات الثلاجة المحملة على مسطحات القطارات أو بالعربات النقل المخصصة تبريد وتجميد حتى (-40) درجة مئوية سعة 40 قدمًا وقدرة تجميد 25 طنًا لكل حاوية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل العلمية.

وأعرب اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون مع شركة «Titan Containers» الدانماركية، التي تعد الأولى عالميًا في هذا المجال، وتقوم بأعمال النقل المجمد في أكثر من 30 دولة في العالم، لافتًا إلى أنَّ مذكرة التفاهم الخاصة بالتصنيع المشترك بين الجانبين تمت وفقًا لتوافر أعلى مستويات الجودة العالمية في الهيئة العربية للتصنيع فضلا عن مستوى التصنيع المبهر والكفاءة الفنية للكوادر البشرية المدربة.

وأوضح أنَّه تمّ الانتهاء من تجهيز العينة الأولية من التصنيع المشترك بين مصنع سيماف و«Titan» بنجاح تام كخطوة أولى للتصنيع المشترك مع إمكانية زيادة نسبة التصنيع المشترك ليشمل تزكي ثم تصنيع وحدة التجميد، وتصنيع خلايا الطاقة الشمسية الخاصة بها ثم البدء في تصنيع الأجسام الخارجية والداخلية والأرضيات وحتى الوصول إلى نسبة 100%؜ تصنيع محلي.

وتعتبر الشركة بتعاونها مع الهيئة العربية للتصنيع هي انطلاقة لمشروعها الجديد في جميع أنحاء العالم والخاص بالنقل المجمد بالقطارات والعربات العملاقة.