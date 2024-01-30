الاستعلام عن برنت التأمينات إلكترونيا.. وشروط استخراجه

يتيح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رابط الاستعلام عن برنت التأمينات نظرا لأهميته عند التقديم للعديد من الوظائف، كما يكون الأشخاص في حاجة إليه عند الانتهاء من العديد من الإجراءات والتقسيط مع شركات مختلفة لشراء المنتجات، فهو يعتبر النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقما للفرد في نظام التأمين الاجتماعي، لاستخدامه في معاملات عديدة.

وفي السطور التالية، نعرض طرق الاستعلام عن برنت التأمينات وأماكن استخراج برنت تأميني، والذي تطلبه العديد من الجهات والوزارات عند التقديم إليها أو الشركات عند التعامل معها.

استعلام عن التأمينات بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن التأمين ومعرفة الرقم التأميني، من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

بعد الدخول على الرابط يجب الضغط على ​​بدء الخدمة.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

كما يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال التواصل مع الخط الساخن عبر الرقم 16217.

كيفية الحصول على الرقم التأميني لأول مرة

وللراغبين في التقديم على الوظائف خاصة، يمكن استخراج الرقم التأميني لأول مرة من خلال التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني قريب منك، مع إحضار شهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي، وتكون سارية، ويقدم الطلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خط ساخن للاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 للاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية، والتساؤل عن كيفية سداد الاشتراكات التأمينية من خلال مدفوعة التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن برنت تأمينات أون لاين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات للاستعلام عن برنت التأمينات.

- انقر على خيار الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- اضغط على بدء الخدمة.

-ادخل البيانات المطلوبة «الرقم القومي -الاسم الأول للأم باللغة العربية».

- اضغط على إرسال الطلب.

- يظهر أمامك الرقم التأميني الذي تحتاج إليه.

ويشترط في الحصول على برنت تأميني أون لاين، أن يكون سبق استخراجه من قبل من أي مكتب تأمينات.

استخراج برنت التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطنين استخراج برنت تأميني من خلال مكتب التأمينات المتواجد في العديد من المناطق.

وفي حال عدم وجود مكتب تأمينات قريب منك يمكنك التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، ويقع الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات الاجتماعية، في شارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

المستندات المطلوبة لاستخراج برنت تأمين

وعلى الراغبين في استخراج برنت تأميني من مكاتب التأمينات إحضار الأوراق التالية:

1- إحضار البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.

ويجب أن يكون برنت التأمينات مستخرجا بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب، وتوقيعه من خلال مدير المكتب، حتى يكون صالحًا للاستخدام.

خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويقدم موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عددا من الخدمات منها خدمات المؤمن عليهم، خدمات أصحاب الأعمال، خدمات أصحاب المعاشات، خدمات المستفيدين، خدمات لغير المصريين، خدمة العمالة غير المنتظمة، خدمة تسجيل رقم تأمين، التأمين على العمالة غير المنتظمة، وعرض السيارات المملوكة لمالك، واستعراض كشف حساب السيارة وغيرها من الخدمات الذي يقدمها الموقع الإلكتروني.