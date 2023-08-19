كيفية استخراج برنت تأميني أون لاين.. 6 خطوات بسيطة وأنت في بيتك

استخراج برنت تأميني أون لاين، واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن الخدمات التأمينية المتعددة المقدمة للعملاء بسلاسة ويسر دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، أي يمكن للمواطن استخراج برنت تأميني، أونلاين، من بيته، وذلك باتباع عدد من الخطوات المبسطة.

خطوات الحصول على برنت تأميني أون لاين

وتستعرض «الوطن»، كيفية استخراج برنت تأميني أون لاين، وذلك في 6 خطوات بسيطة وأنت في بيتك وهي كالتالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هـــنــا

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- اختيار بدء الخدمة.

- ادخال الرقم القومي للطالب الخدمة.

- إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الضغط على (أنا لست روبوت) وإرسال الطلب.

- على الفور يظهر الرقم التأميني للطالب الخدمة.

خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وبجانب خدمة الحصول على خدمة برنت تأميني أون لاين، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات من بينها خدمات للمؤَمن عليه، وأصحاب العمل وأصحاب المعاشات والقائم بالصرف، فضلا عن الخدمات المقدمة لغير المصريين.

ويمكن أيضا الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين والأجور الخاصة، بعد التسجيل على موقع الهيئة كمستخدم بالرقم القومي وكلمة المرور، حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية.