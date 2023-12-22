«الغرف السياحية» تحذر الفنادق من انتهاك حقوق الملكية الفكرية في بث القنوات

طالبت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كافة فنادق الجمهورية ضرورة تقنين أوضاعها والتعاقد الشرعي مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، الموزع الحصري للقنوات المشفرة في جمهورية مصر العربية بمختلف منصاتها، وذلك في حال رغبتها في عرض أيا من الباقات التابعة للشركة داخل الفندق.

حقوق الملكية الفكرية

وأشارت الغرفة خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية أرسلت للغرفة بأن العديد من الفنادق تنتهك حقوق الملكية الفكرية في عرض باقات القنوات التابعة للشركة، بعدة وسائل غير شرعية منها استخدام الأجهزة المخصصة للعرض المنزلي، داخل الفنادق للعرض العام، أو بداخل الغرف الفندقية وهو ما يُعد مخالفة صريحة لحقوق البث ولحقوق الملكية الفكرية، ذلك لأن المنشآت الفندقية تُعد منشآت تجارية لها نظام تسعير وتوزيع يختلف تماماً عن الاشتراكات المنزلية.

أنظمة بث وفك تشفير القنوات

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية إلى أن بعض الفنادق تستخدم أيضا أجهزة وأنظمة بث وفك تشفير عبر الإنترنت بنظام Sharing دون الحصول على تراخيص من الشركة أو الهيئة الوطنية للإعلام، مما يعد أيضاً انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، مما أدى لتكبد الشركة خسائر مادية طائلة جراء تلك الانتهاكات.