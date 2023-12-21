تجديد اعتماد معمل معايرة «مياه الإسكندرية» ليصبح الأول في مؤشر العكارة

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن تجديد اعتماد معمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة والبيئة بقطاع المعامل لعام 2023 لنظام الجودة ISO 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» حيث تم تجديد الاعتماد بمجال معايرة أجهزة التوصيل الكهربي والأس الهيدروجيني والحراريات والحجوم، ليصبح الأول على مستوى الجمهورية في مؤشر العكارة.

أضاف جابر في بيان اليوم، أنه تم اعتماد تلك المجالات منذ عام 2022 ، حيث تم زيادة مجال الاعتماد عام 2023 لكل من معايرة أجهزة السرعة والزمن والعكارة.

أكفأ المعامل المعتمدة بمجال معايرة أجهزة العكارة

وأكد أنه باعتماد هذا المعمل بمجال معايرة أجهزة العكارة يصبح معمل المعايرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية من أكفأ المعامل المعتمدة بمجال معايرة أجهزة العكارة على مستوى جمهورية مصر العربية.

الأبحاث في مجالات المياه

أشاد رئيس مياه الإسكندرية بالجهد المبذول من جميع الزملاء بقطاع المعامل، مؤكداً على مزيد من التطوير لتحقيق ما نهدف إليه من تقديم منتج وخدمة متميزة تحافظ على مكانة شركتنا وتتناسب مع تاريخها العريق، والعمل على رفع كفاءة الكيميائيين بالشركة للحصول على المزيد من الأبحاث في مجالات المياه باستخدام أحدث التكنولوجيا ومواكبة العالم المعاصر ورفع المستوى العلمي والتقني على مستوى الشركة وشركاتنا التابعة.