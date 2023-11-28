سيارات مياه متنقلة لخدمة العملاء في الإسكندرية.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في عدد من المناطق والمراكز بالمحافظة، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري وحتى يوم 31 من نفس الشهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضا العملاء، والتي تشمل التيسير على المواطنين من كبار السن أو من يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتشمل الخدمات التي تقدمها سيارات المياه لخدمة العملاء المتنقلة ما يلي:

تعاقد على إدخال العدادات.

استقبال الشكاوى.

شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

الاستعلام عن الفواتيرسداد الفواتير.

كما تشمل الخدمات تعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك من خلال فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وادارة التسويق.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات الخدمة المتنقلة

قطاع سيارة غرب 1

من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا: أمام مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

من الساعة 12 مساءا وحتى الساعة 8 مساء: أمام فرع الشركة بالعجمي والساحل بالبيطاش.

قطاع سيارة شرق 2

من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء: أمام رافع شركة المياه محمد نجيب.

قطاع سيارة وسط 3

من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء: ببشاير الخير 3 بجوار مسجد الشهيد إلهامي.

أرقام تليفونات للتواصل مع العملاء

للتواصل سيارة شرق: 01275918005

للتواصل سيارة وسط: 01275918001

للتواصل سيارة غرب: 01275918003

أهداف تواجد سيارات الخدمة المتنقلة

تهدف تواجد سيارات الخدمة المتنقلة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

تيسير خدمات الشركة على المواطنين من كبار السن أو من يصعب عليهم الحضور لمراكز الخدمة.

توفير الوقت والجهد على المواطنين.

تحسين رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

تعزيز التواصل بين الشركة والمواطنين.