اجتماع لقيادات جامعة أسيوط قبل المؤتمر التقني

عقدت جامعة أسيوط، لقاءً لقيادات الجامعة الأكاديمية، مع الدكتور ماجد غنيمة مدير قطاع الشركات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار زيارته للجامعة للمشاركة في فعاليات المؤتمر التقني Devfest 23 أسيوط، للذي نظمته مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut ) بالتعاون مع جامعة أسيوط، ممثلةً في كلية الحاسبات والمعلومات.

آليات التسويق

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن اللقاء استهدف تبادل الآراء، والخبرات مع قيادات الجامعة، وكوادرها الأكاديمية حول آليات التسويق الأمثل لمخرجات الجامعة العلمية، والخدمية، والإبداعية، في مختلف التخصصات، فضلًا عن كيفية الاستفادة من إمكانيات الجامعة، ومراكزها العلمية المتخصصة، في تطوير الخطط والمشروعات المستقبلية للجامعة، وذلك في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

شارك في اللقاء، الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء مختلف الكليات، ومستشاريّ رئيس الجامعة، ومسؤولي عدد من القطاعات والمراكز الجامعية.

ريادة الأعمال

رحب الدكتور أحمد عبد المولى بضيف الجامعة الدكتور ماجد غنيمة، والذي يمثل قامة علمية مهمة في مجال التسويق، والابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية طلابها، وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، والاستفادة من أفكارهم وتطويرها خاصةً في ظل المسارات التعليمية التي تنتهجها الدولة المصرية لدعم النوابغ والمبتكرين، والتي تسمح لهم باستثمار طاقاتهم، وقدراتهم الإبداعية إلى أقصى حد ممكن.

وقال نائب رئيس الجامعة إن طلاب جامعة أسيوط، لديهم القدرة علي مواكبة مستحدثات التعليم التكنولوجي، والتقني المتطور، متمنياً تحقيق الإفادة القصوي من هذا اللقاء المثمر، وفتح آفاق وأفكار جديدة لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعة.

أعرب الدكتور ماجد غنيمة عن بالغ سعادته لتواجده في رحاب جامعة أسيوط رائدة العلم والتنمية في تحالف جامعات الصعيد، مشيراً إلى استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تعزيز التواصل مع المجتمعات الابتكارية، واكتشاف ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها مردودها الإنتاجي في السوق المحلي والدولي، مؤكداً أن جامعة أسيوط لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للوصول إلي أعلي مستويات الريادة والتميز، والتي تضاهي في كفاءتها كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.

مقترح تحويل مركز الاستشارات الهندسية إلى شركة

وناقش الدكتور ماجد غنيمة، مع قيادات الجامعة المقترح الخاص بتحويل مركز الاستشارات الهندسية، التابع لكلية الهندسة إلي (شركة) للاستشارات الهندسية، تضم مختلف التخصصات، حيث تم تبادل الآراء حول الجوانب التقنية، والإدارية الخاصة بالمقترح، واستعراض الشروط العامة، والخطوات اللازمة لتأسيس هذه الشركة، مقدماً في ذلك عدداً من النصائح، والخبرات العملية، الواجب اتباعها لإنجاح المشروع.