محافظ أسيوط يلتقي وفد شركة «سيمكس» لبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زينب حجازي رئيس قطاع التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والاستدامة بشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وإبراهيم سعد وأحمد محسوب ونورا نصر فريق إدارة العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بالشركة، لبحث سبل تفعيل وزيادة المشاركة المجتمعية بين الشركة والمحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جذب الاستثمارات

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لجذب استثمارات جديدة بالمحافظة وزيادة استثمارات الشركات العاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة بتنمية الصعيد، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في قطاعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط في تعظيم الاستفادة من مخلفات مصنع السماد العضوي والاستفادة منها كوقود عضوي لمصنع اسمنت أسيوط وزيادة كمية المخلفات للمصنع فضلًا عن تفعيل وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية للشركة في مختلف المجالات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات التنمية.

وأشار إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية للشركات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة لدعم خطط التنمية المستدامة وبرامج التنمية الحقيقية التي تتم على أرض المحافظة وخاصة المبادرات الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة تطوير الريف المصري للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية في كافة المجالات.

المبادرات البيئية

واستعرضت زينب حجازي، البرامج المستمرة التي تنفذها الشركة في قطاع المشاركة المجتمعية ودعم قطاعات الصحة والتعليم ومشروعات الرصف وتأهيل وصيانة الطرق بالمحافظة، فضلاً عن المبادرات الخاصة بالبيئة والتجميل ورفع المخلفات من قرى وشوارع المحافظة التي نفذتها الشركة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشراكة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

كما استعرضت «حجازي» مبادرة مواجهة التلوث البلاستيكي منذ بداية شراكتنا في يونيو 2022 ونجاحنا مع «فيري نايل» في تحويل أكثر من 200 طنًا من المخالفات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها من نهر النيل إلى وقود بديل لمصنعنا بأسيوط من خلال مساهمتنا في زيادة جهود جمع البلاستيك، وتوسيع نطاق عمليات فيري نايل في جزيرة قرصايا وأسيوط ودعم عملية التدوير، إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية ودعم برامج وخطط التنمية بالمحافظة، مؤكدة أن الشركة تؤمن بأهمية ضمان وجود غد مستدام بإعتبارها شركة مسؤولة تجاه مجتمعاتها، لإحداث تغيير إيجابي مؤثر ورد الجميل لمجتمعنا.