«القاهرة الإخبارية»: تصعيد على حدود لبنان ردا على الاعتداءات الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هناك تصعيدًا كبيرًا على الحدود اللبنانية الجنوبية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي خرجت عن قواعد الاشتباك، أمس، والتي استهدفت عددًا من المنازل في مناطق عيترون وهارون الرأس، وعدد من البلدات في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية.

وأضاف سنجاب، خلال جولة المراسلين، أنّ القصف وصل إلى منطقة إقليم التفاح وبها قصف عدد من المنازل بهذه المنطقة، ما أدى إلى سقوط عددٍ من المدنيين بين قتيل ومصاب.

وردًا على هذا الأمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عمليتين؛ إحداهما قصف برشقات صاروخية باتجاه مستعمرة كريات شمونة ويسكن بها عدد من المدنيين في العمق الإسرائيلي.

وتابع: «تبع ذلك قصف هو الأول من نوعه منذ بداية التوترات وهو قصف بالقذائف الحارقة، استهدف مناطق شجرية وغابات ردًا على استهداف مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالقنابل الفسفورية».