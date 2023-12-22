أفضل عمل يوم الجمعة وموعد ساعة الاستجابة.. يفتح لك أبواب الرحمة

قال الشيخ رمضان عبد المعز،عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف،إن النبي الكريم أخبرنا إن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو الدنيا إلا وأعطاه الله إياه، كما أن العلماء اختلفوا في تحديد موعد ساعة الاستجابة، ولكن أقرب القول إلى الصواب بأنهم ساعتين لاستجابة الدعوة يوم الجمعة.

أفضل الأعمال يوم الجمعة

وأضاف عبد الرازق في فيديو له بأن هاتين الساعتين تكون أثناء وجود الإمام على المنبر ، والثانية من وقت صلاة العصر غلى وقت غروب الشمس، موجها نصيحة للمسلمين بضرورة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لأنها سورة النور والسكينة والطمأنينة، ومن قراها له ثواب كبير ويعصم من فتن الدنيا والمسيح الدجال.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

وفي ذات السياق، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن المسلم يجب عليه الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة، ومن الصيغ المحببة للصلاة على النبي يوم الجمعة كالتالي:

اللَّهـُمَّ صَلِّ عَلَى جَامِعِ الْعُلُومِ وَمُفِيدِهَا ، وَإِمَامِ الرُّسُلِ وَخَطِيبِهَا ، رُوحِ أُنْسِ كُلِّ حَضْرَةِ ، وَارْتِيَاِحِ كُلِّ بَهْجَةٍ وَنَظْرَةٍ ، مِفْتَاحِ الْغَيْبِ الْأَزَلِيِّ ، وَخِتَامِ السِّرِّ الْكُلِّىِّ ، حَائِزِ الصِّفَاتِ الْقُدْسِيَّةِ ، وَجَلِيسِ الْحَضْرَةِ الْعِنْدِيَّةِ ، نِهَايَةِ الْحَقِيقَةِ ، وَدِلَالَةِ الطَّرِيقَةِ ، سَيِّدِ التَّكْوِينِ ، فِي سَابِقِ التَّعْيِينِ ، تَاجِ مَفْرِقِ الْوُجُودِ ، وَوَاسِطَةِ دَارِ الْعُقُودِ ، مُحَمَّدِ الْجَلَالِ ، وَأَحْمَدِ الْخِلَالِ ، رَسُولِ الرَّحْمَةِ ، وَوَلِىِّ النِّعْمَةِ ، صَلِّ اللَّهـُمَّ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا صَلَاةَ اتِّصَالِكَ بِمَرَاتِبِ كَمَالِكَ ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ عِنَايَتِكَ بِمَدَدِ كَرَامَتِكَ ، {وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.