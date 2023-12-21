يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية بالشرقية، في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات المقرر انعقادها خلال شهر يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية بالشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية بالشرقية وذلك خلال الترم الأول في العام الدراسي 2023 - 2024 على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي عام ومهني ورياضي على النحو التالي:

الثلاثاء 2 يناير 2024

مادة اللغة العربية – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 11.00 صباحاً.

مادة التربية الدينية – ساعتان – من الساعة 11.30 إلى 1 ظهرًا.

الخميس 4 يناير 2024

مادة الهندسة – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 11.00 صباحاً.

مادة اللغة الإنجليزية – ساعتان – من الساعة 11.00 إلى 1 ظهرًا.

مادة التربية الرياضية – ساعة – من الساعة 1.30 إلى 2.30 ظهرًا.

السبت 13 يناير 2024

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10.30 صباحاً.

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان – من الساعة 11.00 إلى 1 ظهرًا.

الاثنين 15 يناير 2024

مادة العلوم – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10.30 صباحاً.

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.00 إلى 1 ظهرًا.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة – من الساعة 1.30 إلى 2.30 ظهرًا

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

كما أعلنت الإدارة جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ورياضي ومهني، على النحو التالي:

الأربعاء 3 يناير 2024

مادة اللغة العربية – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 11.00 صباحاً.

مادة التربية الدينية – ساعتان – من الساعة 11.30 إلى 1 ظهرًا.

الخميس 11 يناير 2024

مادة الهندسة – ساعتان – من الساعة 8.30 إلى 10.30 صباحاً.

مادة اللغة الإنجليزية مادة التربية الرياضية – ساعتان – من الساعة 11.00 إلى1 ظهرًا.

مادة التربية الرياضية – ساعة – من الساعة 1.30 إلى 2.30 ظهرًا.

يوم الأحد 14 يناير 2024

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10.30 صباحاً

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان – من الساعة 11.00 إلى 1 ظهرًا.

الثلاثاء 16 يناير 2024

مادة العلوم – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10.30 صباحاً.

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.00 إلى 1 ظهرًا.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة – من الساعة 1.30 إلى 2.30 ظهرًا.

مادة اللغة العربية والخط والإملاء – ساعتان ونصف – من الساعة 9 إلى 11.30 صباحاً.

مادة التربية الدينية – ساعة ونصف – من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

يوم الأحد 21 يناير 2024

ادة الجبر والإحصاء – ساعتان – من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة ونصف – من الساعة 11.30 إلى 12.30 ظهرًا.

يوم الاثنين 22 يناير 2024

مادة اللغة الأجنبية – ساعتان – من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً.

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

مادة الهندسة – ساعتان – من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً.

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.30 إلى 1.30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024

مادة العلوم – ساعتان – من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً.

يوم الخميس 25 يناير 2024

مادة الدراسات الاجتماعية - ساعتان – من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً.